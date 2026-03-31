"Мадьяр" разнес директора Rheinmetall за слова о "домохозяйках с 3D-принтерами"

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр»

Реклама

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» ответил на скептические замечания гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера относительно производства украинских дронов. Он объяснил, почему «облачная» система изготовления БпЛА оказалась эффективнее традиционного промышленного гигантизма.

Об этом командующий СБС написал в своем телеграм-канале.

Бровди отреагировал на заявление Паппергера, отметив, что его оценка точная.

Реклама

«Вы правы, господин Армин Паппергер (Rheinmetall), пусть и через крик души. Свободолюбивая украинская Птица — это никакая не инновация, это революция войны. Соревнование прошивок и частот. И да, это больно индустриалам, ведь происходит демократизация высокоточного оружия "кухонным дерьмом и палками"», — говорится в заявлении «Мадьяра».

Он подчеркнул, что современные подходы к ведению боевых действий меняют саму логику войны: вместо крупных и уязвимых производственных объектов формируется распределенная, фактически «облачная» система, которую сложно уничтожить точечными ударами.

По словам командующего СБС, такой подход невозможно остановить даже ракетными атаками или беспилотниками, как это было с объектами вроде Усть-Луги, а темпы развития технологий стали чрезвычайно высокими.

Бровди также отметил, что традиционная ставка на масштаб и «гигантизм» больше не гарантирует преимущества, проводя параллель с вымиранием динозавров, которых это не спасло. Вместо этого формируется новая доктрина и новый тип войны.

Реклама

«А Вы так умеете? Обращайтесь, если что-то, покажем», — добавил «Мадьяр», обращаясь к гендиректору Rheinmetall.

Заявление гендиректора Rheinmetall об украинских дронах — что известно

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер скептически оценил украинское производство дронов, назвав его «игрой с "Лего" без технологических прорывов». Он сравнил масштабирование отрасли с работой «домохозяек с 3D-принтерами на кухнях», противопоставив такие упрощенные методы стандартам гигантов вроде Lockheed Martin. Паппергер также высказал мнение, что из-за отсутствия лицензий и жесткой западной бюрократии украинские разработки не смогут выйти на рынок НАТО, несмотря на их эффективность в бою.

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин ответил на ироничное заявление главы Rheinmetall. Он отметил, что несмотря на такие оценки, эти беспилотники уже уничтожили более 11 тыс. российских танков, доказав свою чрезвычайную эффективность на поле боя.