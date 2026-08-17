Мафия в погонах: в полиции ошарашили заявлением о преступных группах из чиновников ТЦК и ВВК

Проверка документов работниками ТЦК и СП / © ТСН

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Национальная полиция зафиксировала случаи, когда чиновники ТЦК и СП действовали в составе организованных преступных групп по заработку на уклонистах. К незаконным схемам также привлекают работников ВВК, ЦПАУ и гражданских посредников. Правоохранители проводят обыски и проверяют происхождение активов фигурантов.

Об этом временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью «Цензор.Нет».

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Цуцкиридзе подтвердил, что правоохранители фиксировали случаи, когда чиновники ТЦК были участниками организованных преступных групп.

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«Да, и такие случаи не единичны. В схеме могут быть задействованы несколько участников — договаривающиеся, оформляющие документы, имеющие доступ к реестрам или влияющие на решения других чиновников. И среди них могут быть не только работники ТЦК, но и члены ВВК, военнослужащие и гражданские посредники«, — рассказал вр. и.о. главы Нацполиции.

В качестве примера он привел ситуацию в Ровенской области, где чиновник районного ТЦК организовал преступную группу с участием гражданских. За вознаграждение они планировали повлиять на работников ТЦК, чтобы мужчине оформили военно-учетный документ с отметкой о непригодности к службе и исключение из военного учета.

Еще одну схему, по словам Цуцкиридзе, правоохранители разоблачили в Херсонской области. Там за 7000 дол. из каждого военнообязанного в военно-учетные документы вносили ложные данные, которые впоследствии попадали и в реестр «Обериг». В схеме участвовали служащий ТЦК, старший офицер, оператор ТЦК и работник ЦПАУ.

Вр.и.о. главы Нацполиции также отметил, что в случаях незаконного обогащения правоохранители проверяют не только сам факт получения средств, но и происхождение имущества и активов чиновников.

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«Если на незаконных решениях зарабатывают, мы должны смотреть шире — откуда у чиновника активы, соответствуют ли они его законным доходам, не оформлялось ли имущество на родственников или других лиц. Буквально в пятницу в рамках операции „Декларант“ в регионах полицейские совместно с ГБР и Специализированной прокуратурой в сфере обороны провели более ста обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Среди фигурантов — чиновники учреждений высшего образования, ТЦК и СП, ВВК, экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица и другие субъекты декларирования», — рассказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что правоохранители проверяют происхождение активов фигурантов. В частности, начальник районного ТЦК на Буковине в 2023 году не указывал в декларации денежных сбережений. В декларациях за 2024 и 2025 годы он отметил наличные в размере 115 тыс. дол. и 120 тыс. дол. соответственно. В ходе обыска у чиновника изъяли более 100 тыс. дол.

Изъятые документы и материалы правоохранители передают в НАПК для проведения соответствующих проверок и подготовки выводов. В дальнейшем при наличии законных оснований будет решаться вопрос о сообщении фигурантам о подозрениях и дальнейшей судьбе необоснованных активов. Как сообщил Цуцкиридзе, подробные результаты этой работы полиция обнародует отдельно.

Напомним, 11 августа стало известно, что в Украине 76 руководителям ТЦК вручили подозрения из-за схем с ВВК и бронированием. Цуцкидзе информировал, что правоохранители расследуют 428 производств по уклонению от службы и фиктивным медицинским выводам, проверяют законность бронирования 2500 военнообязанных и уже отменили 6500 незаконных решений ВВК.

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