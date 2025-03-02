МАГАТЭ без согласования с Украиной провело ротацию на Запорожской АЭС — СМИ

В МАГАТЭ и Украине эту информацию пока не комментировали.

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ произвело ротацию своего персонала, сделав это через захваченные Россией территории и без согласования с Украиной.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росатом.

"В составе 27 команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача по-прежнему — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут впервые прошел полностью оккупированными территориями Украины в сопровождении военнослужащих Росгвардии. Точная дата не уточняется.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Европы. Российские войска оккупировали город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года.

Территория станции периодически подвергается обстрелам со стороны РФ.

Украинские власти также заявляли, что российская армия использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. 5 февраля 2025 года МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов.

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