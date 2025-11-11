Геннадий Рябцев

Реклама

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что российские спецслужбы могли получить данные об украинских энергетических объектах через инспекции МАГАТЭ.

Об этом он рассказал в эфире программы "Ранок.LIVE«.

«Знаете, эти инспекции МАГАТЭ, которые были на подстанции „Укрэнерго“, которые определяли, насколько хорошо защищены эти объекты. Они там все снимали, фотографировали, сделали огромный отчет, а потом в МАГАТЭ россияне получили всю эту информацию», — сказал Рябцев.

Реклама

По его словам, речь идет не о преднамеренном сотрудничестве, а о структурной проблеме внутри самой организации, где представители России до сих пор имеют доступ к материалам, касающимся Украины.

«Фактически, они об этом, конечно, не знали. Но поскольку в руководящих органах МАГАТЭ до сих пор сидят россияне, поскольку они имеют доступ ко всей информации, которая касается Украины, то, конечно, компетентные органы РФ знают все то, что знают инспекторы МАГАТЭ», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрелов энергосистемы Украина инициировала срочное заседание Совета МАГАТЭ