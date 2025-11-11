ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

МАГАТЭ могло непреднамеренно помочь России в планировании атак по энергосистеме — эксперт

Через доступ россиян в руководстве МАГАТЭ Москва могла получить детали о защищенности энергообъектов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что российские спецслужбы могли получить данные об украинских энергетических объектах через инспекции МАГАТЭ.

Об этом он рассказал в эфире программы "Ранок.LIVE«.

«Знаете, эти инспекции МАГАТЭ, которые были на подстанции „Укрэнерго“, которые определяли, насколько хорошо защищены эти объекты. Они там все снимали, фотографировали, сделали огромный отчет, а потом в МАГАТЭ россияне получили всю эту информацию», — сказал Рябцев.

По его словам, речь идет не о преднамеренном сотрудничестве, а о структурной проблеме внутри самой организации, где представители России до сих пор имеют доступ к материалам, касающимся Украины.

«Фактически, они об этом, конечно, не знали. Но поскольку в руководящих органах МАГАТЭ до сих пор сидят россияне, поскольку они имеют доступ ко всей информации, которая касается Украины, то, конечно, компетентные органы РФ знают все то, что знают инспекторы МАГАТЭ», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за обстрелов энергосистемы Украина инициировала срочное заседание Совета МАГАТЭ

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie