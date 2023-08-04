Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

МАГАТЭ не нашло взрывчатки на крышах 3 и 4 энергоблоков ЗАЭС: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
МАГАТЭ не нашло взрывчатки на крышах 3 и 4 энергоблоков ЗАЭС: детали

Спутниковые снимки ЗАЭС зафиксировали новые объекты на крыше 4 энергоблока/Скриншот

Россияне таки предоставили доступ специалистам.

Так, эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатки на крышах реакторных зданий 3 и 4 блоков и турбинных залах ЗАЭС.

Об этом заявила МАГАТЭ.

Впрочем, команда продолжает просить посетить крыши других 4 блоков.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне продолжают использовать Запорожскую АЭС в качестве своей военной базы. В "Энергоатоме" сообщили, что они минируют станцию.

Так, враг может готовить теракт на ЗАЭС. По мнению представителя ГУР МО Андрея Юсова, россияне действительно могут решиться на это. Пока объект находится под оккупацией России, этот сценарий отвергать нельзя.

Председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ДИАРУ) Олег Кориков заявил, что риск аварии на ЗАЭС ежедневно растет, а возможности Украины реагировать минимальны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
296
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация