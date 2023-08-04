МАГАТЭ не нашло взрывчатки на крышах 3 и 4 энергоблоков ЗАЭС: детали

Так, эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатки на крышах реакторных зданий 3 и 4 блоков и турбинных залах ЗАЭС.

Об этом заявила МАГАТЭ.

Впрочем, команда продолжает просить посетить крыши других 4 блоков.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне продолжают использовать Запорожскую АЭС в качестве своей военной базы. В "Энергоатоме" сообщили, что они минируют станцию.

Так, враг может готовить теракт на ЗАЭС. По мнению представителя ГУР МО Андрея Юсова, россияне действительно могут решиться на это. Пока объект находится под оккупацией России, этот сценарий отвергать нельзя.

Председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ДИАРУ) Олег Кориков заявил, что риск аварии на ЗАЭС ежедневно растет, а возможности Украины реагировать минимальны.

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