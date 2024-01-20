МАГАТЭ обнаружили минирование на ЗАЭС: разведка оценила ситуацию на станции

Российские военные превратили временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре в военный объект. Угроза АЭС будет сохраняться до тех пор, пока ее контролируют россияне.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Эксперты МАГАТЭ в ходе последних обзоров обнаружили новые минирования на территории ЗАЭС. Между тем, Юсов отмечает, что "ничего нового в этих действиях нет".

"Еще в прошлом году ГУР Минобороны обнародовало карты минно-взрывных ограждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и внутри самой станции. Тогда эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты либо не комментировали ситуацию, либо не обращали внимания на те участки, где такие вещи были", – заметил он.

Представитель ГУР заявляет, что армия РФ давно превратила Запорожскую АЭС в военный объект. Ведь известно, и об обстрелах, и о размещении техники и личного состава на станции. Юсов предположил, что перед комиссиями МАГАТЭ оккупанты могут перемещать силы и средства. В частности, мины и военные.

"Угроза для личного состава, в целом для объекта, будет сохраняться все время, пока он захвачен террористами. Только возвращение станции под украинский контроль позволит восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и безопасность объекта", — заявил Юсов.

Разведчик добавил, что все объекты энергетики в Украине, в том числе атомные станции, находятся в зоне риска во время войны.

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление

Генеральный директор International Atomic Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов на этой неделе. Это подчеркивает постоянные риски ядерной безопасности. Кроме того, по периметру АЭС снова появились мины. Они ранее были идентифицированы группой МАГАТЭ и были изъяты в ноябре 2023 года.

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