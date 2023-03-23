МАГАТЭ передумали демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что вопрос демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается из-за трудностей с реализацией этого процесса.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отмене планов по созданию зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом он сказал во время выступления на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные трудности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — в более чем одной миле от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", — заявил Гросси.

Он отметил, что в случае создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, действия организации могли бы трактовать как "легитимизацию" присутствия войск РФ.

По словам Гросси, теперь организация сконцентрируется на безопасности станции. Сейчас важно, чтобы ЗАЭС не атаковали и не использовали ее территорию для ведения боевых действий.

Напомним, ранее президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается критической. Россияне вместо профессиональных работников трудоустраивают туда людей без образования и стажа. В то же время контракты со своими специалистами по Росатому не продлевают, но и домой их не отпускают. На днях еще и начали вывозить из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование.

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