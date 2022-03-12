МАГАТЭ поддерживает контакт с Запорожской АЭС, но есть трудности в связи с ее руководством

На станции продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов
МАГАТЭ поддерживает связь с Запорожской атомной электростанцией, но испытывает проблемы контакта с ее руководством.
Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, — пишет Укринформ.
«Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС не изменилась по сравнению с последними наблюдениями. На участке есть четыре высоковольтных (750 кВ) внешних линий электропередачи плюс еще одна в режиме ожидания. Две из четырех линий были повреждены. Оператор станции сообщил МАГАТЭ, что потребности в электроэнергии вне площадки АЭС могут быть обеспечены одной линией электропередачи. Кроме того, дизельные генераторы функционально готовы для обеспечения резервного питания», – говорится в заявлении.
По словам Гросси, на станции продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в поврежденном помещении учебного центра и других местах после событий 4 марта, когда российские войска захватили АЭС.
Кроме того, по данным МАГАТЭ, персонал, управляющий станцией, менялся согласно графику, без вмешательства в его повседневную деятельность.
«Однако присутствие иностранных войск оказывает давление. Регулятор поддерживает связь со станцией, но МАГАТЭ испытывает трудности в связи с руководством Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.
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