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МАГАТЭ поддерживает контакт с Запорожской АЭС, но есть трудности в связи с ее руководством

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МАГАТЭ поддерживает контакт с Запорожской АЭС, но есть трудности в связи с ее руководством

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На станции продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

МАГАТЭ поддерживает связь с Запорожской атомной электростанцией, но испытывает проблемы контакта с ее руководством.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, — пишет Укринформ.

«Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС не изменилась по сравнению с последними наблюдениями. На участке есть четыре высоковольтных (750 кВ) внешних линий электропередачи плюс еще одна в режиме ожидания. Две из четырех линий были повреждены. Оператор станции сообщил МАГАТЭ, что потребности в электроэнергии вне площадки АЭС могут быть обеспечены одной линией электропередачи. Кроме того, дизельные генераторы функционально готовы для обеспечения резервного питания», – говорится в заявлении.

По словам Гросси, на станции продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в поврежденном помещении учебного центра и других местах после событий 4 марта, когда российские войска захватили АЭС.

Кроме того, по данным МАГАТЭ, персонал, управляющий станцией, менялся согласно графику, без вмешательства в его повседневную деятельность.

«Однако присутствие иностранных войск оказывает давление. Регулятор поддерживает связь со станцией, но МАГАТЭ испытывает трудности в связи с руководством Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

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