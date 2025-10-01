ТСН в социальных сетях

539
1 мин

МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Горючего на ЗАЭС хватит еще на 10 дней, дальше может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС / © ТСН.ua

МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже десятый день остается без основного источника питания.

Об этом сообщили в Минэнерго.

По сообщению агентства, сейчас станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

«Министерство энергетики во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на российскую федерацию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил об угрожающей ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая отключена от энергосети и питается исключительно дизель-генераторами.

