МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Горючего на ЗАЭС хватит еще на 10 дней, дальше может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.
МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже десятый день остается без основного источника питания.
Об этом сообщили в Минэнерго.
По сообщению агентства, сейчас станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.
«Министерство энергетики во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на российскую федерацию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил об угрожающей ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая отключена от энергосети и питается исключительно дизель-генераторами.