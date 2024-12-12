МАГАТЭ приняло резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для АЭС инфраструктуру

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на внеочередном заседании, инициированном Украиной, 22 голосами принял украинский проект резолюции относительно угроз, создаваемых атаками на энергетическую инфраструктуру, имеющую критическое значение для безопасности украинских атомных электростанций.

Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики Украины.

Резолюция отмечает недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение украинских АЭС. Такие атаки признаются прямой угрозой ядерной безопасности.

Документ отмечает, что эти атаки нарушают четвертый из семи неотъемлемых принципов ядерной безопасности, определенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который требует надежного внешнего энергоснабжения для всех ядерных объектов.

Резолюция призывает МАГАТЭ продолжать оценку рисков и масштабов повреждений энергетической инфраструктуры Украины, включая электрические подстанции, обеспечивающие работу АЭС.

Документ поощряет государства-члены МАГАТЭ оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку для укрепления технической помощи Украине.

«Принятие резолюции является важным сигналом о поддержке Украины в противостоянии ядерному терроризму и защите принципов безопасного использования атомной энергии. Мировое сообщество должно усилить давление на россию из-за ее умышленных попыток создать радиационную катастрофу на континенте», – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Выдающейся является поддержка резолюции членами Совета управляющих МАГАТЭ, которые склонны воздерживаться при голосовании за украинские резолюции – Бразилией, Ганой, Колумбией, Южно-Африканской Республикой. Украина благодарна этим странам, которые своими голосами подтвердили ответственное отношение к глобальной ядерной безопасности и мирному развитию ядерной энергетики, отметили в Минэнерго.