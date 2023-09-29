МАГАТЭ призывает Россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины

В резолюции Россию призывают вывести свой военный и другой персонал из ЗАЭС.

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего она призывает РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за усилия, которые он прилагает для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.

"Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины, – доказательство того, что цивилизованный мир – с нами", – сказал Галущенко.

Ранее Министр энергетики Галущенко заявил, что враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС.

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