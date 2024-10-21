МАГАТЭ продолжает мониторинг на критически важных для АЭС подстанциях в Украине

21 октября инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжили свою мониторинговую миссию на одной из ключевых подстанций оператора системы передачи, что важно для стабильной работы украинских атомных электростанций (АЭС).

Миссия МАГАТЭ проходит в соответствии с согласованным графиком и будет продолжаться на всех подстанциях, важных для атомной энергетики Украины. Инспекторы работают по защите этих объектов от возможных российских атак.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что миссия является результатом договоренностей, достигнутых во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул: «Мы надеемся, что присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для работы АЭС подстанциях магистральной электросети поможет поддержать ядерную и радиационную безопасность. Ведь удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы».

Напомним, атомное поколение является главным источником электроэнергии для Украины. Подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии по АЭС, стали главными мишенями для российских военных. Атаки на эти объекты фактически угрожают остановкой атомных станций из-за невозможности передавать производимую энергию в сеть.

В ответ на эти угрозы Министерство энергетики Украины достигло договоренностей с МАГАТЭ о расширении мониторинговой миссии, чтобы предотвратить атаки. Инспекторы приравнивают атаки на подстанции к атакам сами АЭС, подчеркивая их опасность для ядерной безопасности.