МАГАТЭ провела первую ротацию своих представителей на Запорожской АЭС и увеличила их количество вдвое

Теперь на Запорожской АЭС команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух, как было раньше.

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) провело первую ротацию представителей миссии на Запорожской атомной электространции.

Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ в Twitter.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", — говорится в сообщении.

Гросси отметил, что команда агентства будет продолжать выполнять свою миссию и поддерживать зону ядерной безопасности и безопасности вокруг площадки Запорожской АЭС, как только она будет согласована.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин своим указом установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС. Так, глава Кремля поручил приобщить к федеральной собственности РФ все объекты Запорожской АЭС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал любые решения нынешнего руководителя России Владимира Путина относительно Запорожской электростанции "ничтожными" и "бессмысленными".

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