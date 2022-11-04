МАГАТЭ провела ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС

Четыре эксперта Международного агентства по атомной энергии прибыли на Запорожскую АЭС, где они заменят своих коллег, мониторивших ситуацию на объекте.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Группа, сменяемая новыми специалистами, мониторила ситуацию на станции в течение четырех недель. Новая команда будет уже третья, которая будет отслеживать ситуацию на АЭС за последние два месяца.

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"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", — отметил Гросси.

Кроме того, он поблагодарил своих коллег за их смелость в выполнении мер безопасности и гарантий на ЗАЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры будут пытаться подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно аннексированному Крыму и оккупированному Донбассу.

Также мы информировали, что кафиры провели ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.

Обратный отсчет: Запорожская АЭС полностью обесточена

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