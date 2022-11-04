Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

МАГАТЭ провела ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС

Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
МАГАТЭ провела ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС

Фото: Associated Press

Предыдущая команда наблюдателей мониторила ситуацию на станции в течение четырех недель.

Четыре эксперта Международного агентства по атомной энергии прибыли на Запорожскую АЭС, где они заменят своих коллег, мониторивших ситуацию на объекте.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Группа, сменяемая новыми специалистами, мониторила ситуацию на станции в течение четырех недель. Новая команда будет уже третья, которая будет отслеживать ситуацию на АЭС за последние два месяца.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", — отметил Гросси.

Кроме того, он поблагодарил своих коллег за их смелость в выполнении мер безопасности и гарантий на ЗАЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры будут пытаться подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно аннексированному Крыму и оккупированному Донбассу.

Также мы информировали, что кафиры провели ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.

Обратный отсчет: Запорожская АЭС полностью обесточена

Обратный отсчет: Запорожская АЭС полностью обесточена

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
28
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация