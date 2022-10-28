МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине после фейков России о "грязной бомбе"

О выводах экспертов сообщат общественности.
Инспекторы МАГАТЭ на этой неделе прибудут в Украину по запросу правительства и проведут проверки двух ядерных объектов на территории страны.
Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
"Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", — говорится в заявлении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы проведут независимую проверку в двух местах, чтобы заверить, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.
"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого — общественности", — рассказал Гросси.
Заметим, он также представит на закрытом заседании Совбеза ООН 27 октября обновленную информацию по этому вопросу.
Напомним, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины узнала о том, что россияне что-то незаконно строят на захваченной Запорожской АЭС и призвала МАГАТЭ проверить это.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора Гросси попросил, чтобы МАГАТЭ направила миссию для опровержения российских обвинений в создании "грязной бомбы".
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