МАГАТЭ сообщило, какая ситуация на Чернобыльской АЭС после обесточивания

ЧАЭС / © Getty Images

Чернобыльская АЭС возобновила внешнее электроснабжение Нового безопасного конфайнмента через 16 часов после обесточивания, вызванного повреждением подстанции.

МАГАТЭ отмечает угрозы ядерной безопасности из-за войны.

Внешнее электроснабжение было восстановлено в 08:33 утра после 16-часового обесточивания. Причиной отключения стало повреждение электрической подстанции Славутич 330 кВ, сообщило Международное агентство по атомной энергии.

"Эта ситуация напоминает об уязвимости ядерных объектов во время войны", - отметили в МАГАТе.

Напомним, что сегодня город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Из-за обстрела электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блекауте.