МАГАТЭ создает "живой щит" для защиты украинских энергетических объектов зимой — эксперт

Украина получила важную поддержку от МАГАТЭ в преддверии зимы, что может помочь защитить ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил экономический эксперт Сергей Лямец в своем посту в Facebook.

По его словам, МАГАТЭ решило оставить своих экспертов в Украине для регулярного мониторинга подстанций, через которые атомные электростанции подключаются к сети. Это должно сделать невозможным российские атаки на эти объекты.

«Присутствие экспертов МАГАТЭ на подстанциях может стать тем же "живым щитом", который уменьшит риски ударов. Хотя гарантии стопроцентной защиты нет, это все-таки весомый дополнительный механизм», — отметил Лямец.

Эксперт подчеркнул, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, через эти семь подстанций в сеть поступает около 60% всей генерируемой в Украине энергии. Их отключение может привести к самому серьезному блекауту в стране. Лямец добавил, что покрыть такие объемы импортом из Европы невозможно, ведь у европейских стран нет необходимой избыточной мощности, а пропускная способность между системами ограничена.

«Уничтожение подстанций может стать роковым для украинской энергосистемы. Однако сейчас, при участии МАГАТЭ, у нас больше шансов защитить критическую инфраструктуру», — подытожил Лямец.

Несмотря на дополнительную защиту, Лямец предупредил, что украинская энергетика будет нуждаться в надежной работе систем ПВО и возможном привлечении авиации для защиты от российских атак.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии продлило мониторинговую миссию на подстанциях, ключевых для работы атомных энергостанций, о чем сообщило Министерство энергетики 21 октября.

При этом по согласованному графику визитов миссия будет продолжаться поочередно на всех ключевых для атомной энергетики подстанциях.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал это решение результатом договоренностей во время встречи директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с президентом Владимиром Зеленским.