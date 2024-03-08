МАГАТЭ требует вывести из ЗАЭС военных РФ и вернуть станцию Украине

Совет управляющих МАГАТЭ поддержал украинскую резолюцию с требованием к РФ срочно вывести из Запорожской атомной электростанции весь несанкционированный персонал, включая военных.

Такое решение было принято большинством голосов, сообщило Министерство энергетики Украины.

В документе идет речь о необходимости немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

Резолюцию поддержали 20 стран. Против проголосовали только две делегации – России и Китая. А представители 12 стран воздержались.

В документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на Запорожской АЭС, отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке. А также пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установкой противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и наружным периметром установки.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, РФ открыто демонстрирует враждебность к МАГАТЭ.

"Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны направят четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запоре" АЭС", — отметил Галущенко.

Это уже четвертая резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, где осуждаются действия России в отношении украинских ядерных объектов.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

В публикации говорится, что сотрудники организации обнаружили несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними изгородями по периметру Запорожской АЭС.

По словам экспертов, противопехотные мины разместили российские военнослужащие в зоне, недоступной работникам ЗАЭС.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что даже при самом плохом сценарии катастрофы на Запорожской АЭС таких последствий, как после Чернобыля или Фукусимы, для населения не будет.

В ГУР МО предупредили о возможных провокациях на территории Запорожской АЭС со стороны российских окупантов с применением тяжелого вооружения.

В "Энергоатоме" сообщили, что по приказу российских оккупантов на Запорожской АЭС энергоблок №4 был переведен в режим "горячий остановки". Это чревато ядерной и радиационной безопасностью из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего технического обслуживания и ремонта.