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МАГАТЭ в ближайшее время направит постоянные миссии на все АЭС в Украине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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МАГАТЭ в ближайшее время направит постоянные миссии на все АЭС в Украине

Фото: Associated Press

МАГАТЭ собирается следить за безопасностью на всех атомных электростанциях Украины.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время организация направит постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Шмыгаль убежден, что это значительно повысит техническую и технологическую безопасность.

"Миссии преследуют цель обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в том числе обстрелы со стороны российского агрессора", — написал Шмыгаль в Телеграмме.

Премьер добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС – пункт №1 мирного плана Президента Владимира Зеленского. В ходе встречи в Париже Шмыгаль и Гросси обсудили шаги, необходимые для этого. Шмыгаль подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России по отношению к украинской станции.

Напомним, ранее о намерениях направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине Гросси написал в своем Твиттере. По его словам, это необходимо для защиты украинской энергетической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
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