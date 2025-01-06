МАГАТЭ зафиксировала два взрыва вблизи Запорожской АЭС: что известно

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции 5 января. Это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Команда Миссии поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье, расположенная на ЗАЭС, сообщила, что слышала два громких взрыва извне периметра площадки 5 января примерно в 12:45 и 15:45. В настоящее время МАГАТЭ еще не смогло подтвердить информацию. Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, звучавшую с площадки несколько раз.

МАГАТЭ известно о возможной атаке беспилотника на учебный центр ЗАЭС, прямо за периметром площадки. В сообщениях говорится, что жертв нет, а оборудование АЭС не пострадало.

Как отметили члены Миссии, интенсивность военных действий в непосредственной близости от крупнейшей в Европе АЭС, включая многочисленные взрывы на разных расстояниях от площадки, выросла за последние 24 часа.

"Нападение на любую атомную электростанцию абсолютно неприемлемо. В свете роста военной активности на ЗАЭС я еще раз призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить явную угрозу ее безопасности, и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН для защиты объекта и семи незаменимых столбов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, также определенных МАГАТЭ", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Ранее на дороге в Запорожской области российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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