МАГАТЭ зафиксировало обстрелы вблизи ЗАЭС

ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) информирует, что неподалеку от Запорожской АЭС раздались обстрелы. Инспекторы, постоянно находящиеся на станции, услышали взрывы и зафиксировали черный дым, поднимавшийся сразу из трех мест вблизи энергетического объекта.

По данным агентства, удары произошли примерно в 400 метрах от дизельного топливного состава станции. Повреждения оборудования или жертв среди персонала пока не обнаружены.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что событие еще раз подтверждает серьезную опасность для ядерной безопасности в разгар войны. По его словам, военная активность у критической инфраструктуры превратилась в регулярную угрозу.

Напомним, в отчете Greenpeace говорилось, что Россия начала масштабное строительство электросетей на оккупированном юго-востоке Украины. Аналитики считают, что РФ, вероятно, хочет перезапустить оккупированную ЗАЭС и подключить ее к собственной энергосистеме.