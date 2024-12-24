МАГАТЭ зафиксировало последствия атаки на инфраструктуру украинских АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку повреждений на объектах энергетической инфраструктуры, важных для работы атомных электростанций Украины. В ходе работы эксперты зафиксировали серьезные повреждения электрических подстанций

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС. Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Эксперты МАГАТЭ вместе с представителями НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Госинспекции ядерного регулирования Украины зафиксировали серьезные повреждения электрических подстанций, а также результаты восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.

В Минэнерго добавили, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о недопустимости российских атак на критические инфраструктурные объекты, а 13 декабря Россия осуществила новую массированную атаку.

Напомним, 13 декабря часть энергоблоков на атомных электростанциях сократили свою мощность.

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