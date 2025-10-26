Магазин из США получил миллиардный контракт для Украины и не поставил ни одного патрона

Боеприпасы / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

2022 небольшой оружейный магазин OTL Firearms в Тусоне, Аризона, получил секретный контракт на поставку боеприпасов для Украины на сумму 1 млрд долларов. На бумаге заказ включал ракеты, снаряды и миллионы патронов — больше, чем годовой оборонный бюджет Эстонии того времени.

Об этом пишет издание Financial Times.

Однако у OTL не было опыта государственных поставок и необходимой логистики. Украина перечислила 17 млн. евро авансом, но так и не получила ни одного боеприпаса.

Контракт, известный как "Пр-05", предусматривал поставки: 10 млн патронов 23-мм, 56 000 ракет "Град", 24 000 минометных мин и других снарядов советского образца. Офис OTL имел лишь скромную вывеску и несколько онлайн-отзывов от местных клиентов.

Федеральный судья США в Аризоне подтвердил решение арбитража и обязал OTL вернуть Украине полную сумму с процентами и судебными издержками – более 20 млн евро. Это первое юридическое последствие одной из самых странных закупок оружия во время войны в Украине.

Согласно документам, OTL сотрудничала с киевским юристом Николаем Каранко, который якобы действовал от имени украинского госагентства "Прогресс". Позже OTL заявила, что проблемы со снабжением связаны с задержками с экспортными лицензиями в Сербии и отсутствием разрешений США.

После судебного решения магазин прекратил какую-либо видимую деятельность и пока не комментирует ситуацию.