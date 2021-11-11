"Магазин" на диване с оборотом в три миллиона: в Днепре разоблачили дерзкую мошенническую схему

"Магазин" на диване с оборотом в три миллиона: в Днепре разоблачили дерзкую мошенническую схему

Доверчивым клиентам преступники продавали несуществующий товар.

В Днепре правоохранители пресекли работу "домашнего" офиса, через который мошенники продавали несуществующий товар.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Незаконную деятельность организовал 22-летний местный житель, который привлек к мошенническому бизнесу гражданскую жену и приятеля. Вместе они создали в сети инстаграм-страницу, где размещали объявления о продаже брендовой женской одежды, обуви и аксессуаров.

Доверчивые клиенты перечисляли мошенникам деньги, после чего те переставали выходить на связь. Таким образом они наживались на украинцах с 2018 по 2021 год. Капитал, который за это время они успели заработать, превышает три млн гривен.

В рамках следственных действий у них нашли и направили на экспертизу ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карточки, а также черновые записи и деньги в размере 16 тысяч долларов и 7,5 тысяч гривен.

“В настоящее время всем троим участникам группы сообщили о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей”, — рассказали в прокуратуре области.

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