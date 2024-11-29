Магазин ненужных товаров: защитники животных проводят оригинальную акцию по случаю Черной пятницы

Здесь можно приобрести виртуальные товары, к которым люди сначала очень стремятся, а потом так и не используются.

Организация по спасению животных и окружающей среде UAnimals по случаю Черной пятницы открыла интернет-магазин под названием "Очень хотелось". Оплаченные товары никогда не придут на почту, но их "покупка" будет очень полезна для помощи животным.

Об этом идет речь на сайте UAnimals.

Этой акцией защитники животных стремятся дать людям возможность сделать импульсивную "покупку", но наделить ее большим смыслом. Ведь потраченные на нее деньги пойдут на спасение животных: лекарства, корм, чипование и другие действительно нужные вещи.

Также читайте Как адаптировать животное из приюта: советы специалистов

Здесь можно приобрести виртуальные товары, к которым люди сначала очень стремятся, а потом так и не используют.

Например, на сайте можно "купить" обучающий онлайн-курс, гантели и другие спортивные принадлежности для домашних тренировок, блокнот-планер, блендер, абонемент в спортзал и другие вещи.

Около каждого товара указана цена — эквивалент суммы, которую перекажут в помощь животным после его "покупки".

"В нашем магазине мы предлагаем превратить импульс к покупке в полезное дело: покупаешь "товар" — спасаешь жизнь", — отметила руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

Напомним, зоозащитница Наталья Тимошенко собирает средства на обустройство нового дома для собак и кошек, которых волонтерам удалось эвакуировать из зоны боевых действий в Донецкой области.