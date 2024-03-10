"Магический" уклонист: на границе задержали мужчину в странном снаряжении и маске (видео)

В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.

На границе с Молдовой задержали уклониста в странном снаряжении: латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме.

Об этом пишет Госпогранслужба.

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В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.

"Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", – говорится в сообщении.

К путешествию беглец готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки.

Задержанный уклонист

Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр. Дело направлено в суд.