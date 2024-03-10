"Магический" уклонист: на границе задержали мужчину в странном снаряжении и маске (видео)

В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.
На границе с Молдовой задержали уклониста в странном снаряжении: латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме.
Об этом пишет Госпогранслужба.
В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.
"Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", – говорится в сообщении.
К путешествию беглец готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки.
Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье из Тисы извлекли тело 22-летнего парня, который пытался незаконно пересечь границу.
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