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"Магический" уклонист: на границе задержали мужчину в странном снаряжении и маске (видео)

"Магический" уклонист: на границе задержали мужчину в странном снаряжении и маске (видео)

Задержанный уклонист в "магическом" образе / Фото: http://dpsu.gov.ua/

В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.

На границе с Молдовой задержали уклониста в странном снаряжении: латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме.

Об этом пишет Госпогранслужба.

В ГПСУ шутят, что мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы "магически" исчезнуть из Украины.

"Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", – говорится в сообщении.

К путешествию беглец готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки.

Задержанный уклонист / ©
Задержанный уклонист

Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр. Дело направлено в суд.

Уклонист в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался сбежать из Украины

Уклонист в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался сбежать из Украины

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из Тисы извлекли тело 22-летнего парня, который пытался незаконно пересечь границу.

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