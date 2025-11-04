ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 4 ноября: метеозависимых людей предупредили об опасности

В дни с повышенной активностью врачи советуют избегать переутомления, стрессов и соблюдать сбалансированный режим сна и питания.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Во вторник, 4 ноября, Украину накрыла мощная магнитная буря. Специалисты сообщают о К-индексе 6, красного уровня.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечный ветер остается под влиянием корональной дыры. В первые дни ноября ожидается несколько всплесков, вызванных солнечными вспышками и потоками заряженных частиц, которые достигнут Земли.

Магнитная буря 4 ноября. Фото: Meteoagent.

Во время мощных геомагнитных возмущений может возникать головная боль, происходит скачки артериального давления, повышаться риск аритмии, исчезает настроение, а появляется чувство общей слабости.

Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.

