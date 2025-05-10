Магнитная буря 10 мая: какие регионы Украины больше всего ощутят влияние

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на мощные солнечные выбросы / © Associated Press

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В субботу, 10 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Начавшаяся 9 мая магнитная буря постепенно утихнет, а стабилизация магнитного фона прогнозируется после обеда.

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Сегодня ожидается магнитная буря с К-индексом 3,67 (желтый уровень). Такие бури считаются незначительными и часто остаются незамеченными.

Какие регионы Украины под наибольшим влиянием

Наибольшее влияние бури ожидается на северные и центральные области Украины. Особенно внимательны должны быть жители Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Здесь возможны ощутимые изменения атмосферного давления и электромагнитного фона.

В период активности бури возможны перебои в работе спутниковых систем, радио и мобильной связи, а также негативное влияние на самочувствие людей. Наиболее уязвимыми считаются лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и дети.