- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 19 декабря: какой будет ее активность
Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
В пятницу, 19 декабря, магнитная буря ослабится и опустится до зеленого уровня – К-индексу 3. Еще вчера активность солнца была очень мощной.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
К концу минувших суток скорость солнечного ветра оставалась повышенной из-за влияния корональных дыр. Впрочем, произошло снижение скорости солнечного ветра. Геомагнитные условия должны возвратиться к спокойному уровню.
Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.