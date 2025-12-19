ТСН в социальных сетях

Украина
376
1 мин

Магнитная буря 19 декабря: какой будет ее активность

Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 19 декабря, магнитная буря ослабится и опустится до зеленого уровня – К-индексу 3. Еще вчера активность солнца была очень мощной.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

К концу минувших суток скорость солнечного ветра оставалась повышенной из-за влияния корональных дыр. Впрочем, произошло снижение скорости солнечного ветра. Геомагнитные условия должны возвратиться к спокойному уровню.

Магнитная буря 19 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 19 декабря. Фото: meteoagent.

Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.

376
