ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 27 декабря: какая ее мощность

Ученые прогнозируют несколько дней спокойных метеоусловий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 27 декабря, ожидается магнитная буря зелёного уровня. Она будет соответствовать К-индексу 1.7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность была низкой. Пока нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю. Как следствие, прогноз геомагнитной активности в течение следующих нескольких дней должен быть в целом спокойным.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Дата публикации
Количество просмотров
227
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie