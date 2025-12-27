Магнитная буря 27 декабря: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 27 декабря, ожидается магнитная буря зелёного уровня. Она будет соответствовать К-индексу 1.7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность была низкой. Пока нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю. Как следствие, прогноз геомагнитной активности в течение следующих нескольких дней должен быть в целом спокойным.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.