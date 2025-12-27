- Дата публикации
Магнитная буря 27 декабря: какая ее мощность
Ученые прогнозируют несколько дней спокойных метеоусловий.
В субботу, 27 декабря, ожидается магнитная буря зелёного уровня. Она будет соответствовать К-индексу 1.7 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность была низкой. Пока нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю. Как следствие, прогноз геомагнитной активности в течение следующих нескольких дней должен быть в целом спокойным.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.
Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.