Магнитная буря 9-10 ноября: мощный солнечный шторм не утихает вторую неделю

Магнитная буря продлится по меньшей мере до понедельника 10 ноября / © ТСН.ua

Землю атаковала мощная магнитная буря , которая продлится еще по крайней мере два дня. Это может привести к значительному ухудшению самочувствия у метеозависимых людей и создать риски для средств связи. На пике солнечного шторма, 8 ноября, геомагнитная активность достигла максимального показателя 8, что соответствует красному уровню опасности.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Как долго продлится солнечный шторм

По данным специалистов, мощная геомагнитная буря, которая началась еще 27 октября, продлится по меньшей мере до понедельника, 10 ноября.

В частности, пик активности пришелся на субботу, 8 ноября , где индекс геомагнитной активности достиг отметки 8 (красный уровень опасности), что свидетельствует об очень мощном влиянии на магнитосферу Земли.

9 ноября прогнозируется снижение активности до уровня 4.7 (желтый, умеренная активность), а вот 10 ноября ожидается новый скачок до 5.7 (красный, опасный уровень) — это значит, что будет «штормить» в течение всех трех дней.

Солнечная и геомагнитная активность 8-10 ноября

Во время мощной магнитной бури метеозависимые люди могут ощущать перепады давления, мигрени и тошноту, поэтому следует быть к этому готовыми и позаботиться о защите организма.

Как защитить организм и связь во время бури

Высокая геомагнитная активность может серьезно влиять на здоровье людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или метеозависим. Среди типичных симптомов, которые могут проявляться во время магнитной бури:

головные боли и мигрени;

тошнота и общая слабость;

перепады АД;

повышенная раздражительность или апатия;

нарушение сна.

Помимо воздействия на здоровье, сильные магнитные бури могут вызвать сбои в работе средств связи и навигационных систем. Есть риск, что могут возникнуть проблемы с мобильной связью, радиосигналами и работой спутников.

Специалисты советуют в этот период соблюдать простые правила: «Пейте больше воды, избегайте стресса и нагрузок» . Для минимизации негативного воздействия на организм рекомендуется:

стараться избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок;

обеспечить полноценный сон;

ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи;

иметь под рукой необходимое лекарство, если у вас хронические заболевания.

