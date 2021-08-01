Магнитные бури 2-3 августа: какова будет интенсивность и к чему готовиться метеозависимым людям

У тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.
В начале последнего месяца лета ожидаются магнитные бури. Они будут в понедельник и вторник, 2 и 3 августа.
Это будет длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.
Следующие магнитные бури следует ожидать 16-17 августа и 18-20 августа.
Какие проблемы вызывает магнитная буря
- Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня
- Сильные головные боли
- Изменчивость артериального давления
- Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;
- Обострение хронических заболеваний;
- Расстройства психического и психологического характера;
- Учащение сердцебиения, тахикардия.
Как уберечь здоровье во время магнитной бури — читайте в материале ТСН.ua.