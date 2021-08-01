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Магнитные бури 2-3 августа: какова будет интенсивность и к чему готовиться метеозависимым людям

Магнитные бури 2-3 августа: какова будет интенсивность и к чему готовиться метеозависимым людям

Unsplash

У тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

В начале последнего месяца лета ожидаются магнитные бури. Они будут в понедельник и вторник, 2 и 3 августа.

Это будет длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

Следующие магнитные бури следует ожидать 16-17 августа и 18-20 августа.

Какие проблемы вызывает магнитная буря

  • Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня
  • Сильные головные боли
  • Изменчивость артериального давления
  • Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;
  • Обострение хронических заболеваний;
  • Расстройства психического и психологического характера;
  • Учащение сердцебиения, тахикардия.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури — читайте в материале ТСН.ua.

Предостережения и советы во время магнитных бурь от кандидатки медицинских наук

Предостережения и советы во время магнитных бурь от кандидатки медицинских наук