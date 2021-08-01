Магнитные бури 2-3 августа: какова будет интенсивность и к чему готовиться метеозависимым людям

Магнитные бури 2-3 августа: какова будет интенсивность и к чему готовиться метеозависимым людям

У тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

В начале последнего месяца лета ожидаются магнитные бури. Они будут в понедельник и вторник, 2 и 3 августа.

Это будет длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

Следующие магнитные бури следует ожидать 16-17 августа и 18-20 августа.

Какие проблемы вызывает магнитная буря

Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня

Сильные головные боли

Изменчивость артериального давления

Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;

Обострение хронических заболеваний;

Расстройства психического и психологического характера;

Учащение сердцебиения, тахикардия.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури — читайте в материале ТСН.ua.

Предостережения и советы во время магнитных бурь от кандидатки медицинских наук

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