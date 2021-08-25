Магнитные бури накрыли Украины: как уберечь свое здоровье

Магнитные бури меняют биоритмы организма.

Магнитные бури накрыли Украины: бурлить они будут 25-26 августа. Ученые говорят такие бури опасны для человека, ведь меняют биоритмы организма, влияют на центральную нервную систему и работу сердца.

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Ученые говорят, что магнитные бури опасны. Именно поэтому людям с ослабленным здоровьем следует быть особенно осторожными в течение следующих двух дней — 25 и 26 августа — на эти даты приходится августовский пик солнечной активности.

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"Когда наступает магнитная буря, то первое, что реагирует, — это голова — нервная система. То есть у людей чаще всего регистрируются головные боли или любые другие болевые расстройства, потому что они реализуются всей нервной системы. Кроме того, боли в суставах, боли в пояснице, сердечно-сосудистая система. То есть давление, сердечная аритмия, инфаркты, инсульты в периоды магнитных бурь уже с научной статистике на 11%. Увеличивается количество инфарктов и количество инсультов на 7%", — говорит врач-невролог Татьяна Майкова.

В дни солнечной активности важно следить и за своим психологическим состоянием. По словам врачей, могут досаждать усталость и бессонница. Чтобы этого избежать и держать себя в тонусе необходимо снизить физическую активность, с рациона убрать жирную и соленую пищу, алкоголь и кофеин, больше находиться на свежем воздухе. Специалисты не советуют поддаваться стрессу, а по возможности, необходимо принять теплую ванну чтобы расслабиться и порелаксировать.

Магнитные бури накрыли Украину: как пережить и защититься

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