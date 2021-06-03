Магниты защищают от болезней и агрессия в полнолуние: в школьном учебнике нашли псевдонаучные ошибки

Ученый отметил, что подобных ошибок не должно быть в школьном учебнике, поскольку это вводит в заблуждение детей.

В школьном учебнике по природоведению за 5 класс авторы Ольга Ярошенко и Валентина Бойко использовали антинаучные тезисы. Речь идет о пользе от магнитов, закапывание носа соком лука и негативное влияние полнолуния на людей.

Об этом в Facebook сообщил кандидат медицинских наук и медицинский блогер издание MedGoblin Андрей Семьянкив.

Автор отметил, что на 60 странице учебника говорится, что "магниты увеличивают опорную способность организма к различным болезням". Однако кандидат медицинских наук отметил, что это — бред.

"На этот раз авторам нравится псевдонаука в исполнении Месмера. Того самого, который очень популяризировал гипноз. А еще рассказывал о чудодейственной силе магнитов. Для всех, кто ждет завершения интриги, спешу сообщить, что магнитотерапия — недоказуемый бред. Ну не работает она (даже, если в кабинете физиотерапии у вас когда вешали "мощный советский магнит, который разработали военные". Не работает и все, извините ", — написал Андрей Семьянкив.

Также ученый отметил, что на 155 странице этого учебника говорится, что "соком лука и чеснока полезно закапывать нос".

"Как жертва заливки даров огорода в естественные отверстия в детстве, я хочу кричать доколе это будет продолжаться? Когда этот бред вымрет? Или, хотя бы, о нем не будут писать в школьных учебниках?", — отметил блогер.

Андрей Семьянкив также отметил, что авторы уверены, что от фаз луны зависит энергичность и поведение людей.

"В дни полнолуния некоторые люди становятся злыми и раздраженными. Вам смешно, но на самом деле это тоже исследовали и это — неправда", — пояснил блогер.

Ученый отметил, что подобного бреда не должно быть в школьном учебнике, поскольку это вводит в заблуждение детей.

"Потому что когда люди растут в таком информационном поле, они рискуют вырасти немножко болванами. Ну кто же то лечит народными травами рак? Кто-то носит магнитные браслетики, вместо пить таблетки от гипертонической болезни? Кто-то читает гороскопы перед тем, как вкладывать деньги в сомнительные бизнес, вместо думать? Это все и происходит вокруг каждый день! ", — подчеркнул Андрей Семьянкив.

Напомним, в учебнике за 10 класс заметили ссылки на порносайт.

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