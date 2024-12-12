Махинации с авто и элитная недвижимость в Грузии: чиновник МВД попался на незаконном обогащении

НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.

НАПК обнаружило признаки незаконного обогащения одного из начальников территориального сервисного центра МВД Украины. Чиновник проводил оборудки с перепродажей авто и имеет элитные апартаменты в Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сотрудники НАПК провели мониторинг образа жизни чиновника МВД. По результатам проверки установлено, что начальник сервисного центра в период с 2021 по 2023 год купил ряд транспортных средств по заниженным ценам и продавал их по значительно более высоким ценам. Таким образом чиновник получал существенную финансовую выгоду.

К этой схеме также были привлечены близкие начальника сервисного центра МВД.

Кроме того, удалось обнаружить, что во время полномасштабной войны, в марте 2022 года, чиновник купил пять апартаментов в курортных городах Грузии – Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а стоимость – от 30 до 82 тыс. дол. Общая сумма этих покупок превышает 7,19 млн. грн.

В общей сложности расходы начальника сервисного центра и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. В то же время НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.

Материалы относительно начальника сервисного центра МВД направлены в Офис генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обогащении.

К слову, ранее в Украине был задержан экс-заместитель главы Высшего хозяйственного суда и ему сообщил о подозрении в получении взятки и участии в преступной организации.

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