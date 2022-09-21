Махинации с газом на 8 млн грн: экс-чиновникам "Центрэнерго" сообщено о подозрении

В ноябре 2019 года "Центрэнерго" заключило с частной компанией договор на поставку газа.

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам в злоупотреблении властью и служебном подлоге, из-за которых ПАО "Центрэнерго" незаконно переплатило за природный газ 8,25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Речь идет о: двух бывших членах правления ПАО "Центрэнерго"; действующем начальнике одного из департаментов ПАО "Центрэнерго"; директора частной компании.

"Поскольку один из экс-членов правления компании скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 года ОАО "Центрэнерго" заключило с частной компанией договор на поставку газа, а в мае 2020 года произвело предоплату за законтрактованный объем газа на июнь 2020 года.

"Впрочем, газ поставили лишь на часть предоплаты, а возникшую задолженность перед ПАО "Центрэнерго" решили нивелировать, подняв цену уже фактически поставленного газа путем подделки официальных документов. В результате, ПАО "Центрэнерго" нанесен ущерб на сумму 8,25 млн грн ", – сообщает НАБУ.

Напомним, в России доходы от продаж нефти, газа, нефтепродуктов и газового конденсата упали до 5,6 млрд долларов.

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