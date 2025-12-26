Махинации с жильем для военных в Киеве: какую схему разработал экс-чиновник Минобороны

Министерство обороны Украиныл

НАБУ и САП завершили расследование и открыли материалы дела о взятке в размере 1,3 млн долл. за победу в тендере на строительство жилья для военных. Экс-чиновник Минобороны Украины вместе с пособниками разработал схему получения средств траншами, однако был разоблачен после первого платежа.

Об этом сообщили в телеграм-канале НАБУ.

По версии следствия, экс-руководитель одного из управлений Минобороны пообещал способствовать победе конкретного застройщика в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих в Святошинском районе Киева.

Чтобы реализовать эту схему и не контактировать с представителем компании напрямую, фигурант привлек двух посредников — служащих Минобороны и Вооруженных сил Украины. Свое «содействие» чиновник оценил в 1,3 млн долл.

Предполагалось, что средства будут передаваться тремя частями через банковские ячейки:

100 тыс. долл. — до старта конкурса;

400 тыс. долл. — после заключения договора на строительство;

800 тыс. долл. — по завершении первой очереди работ.

После объявления конкурса застройщик обратился с просьбой уменьшить общую сумму до 1 млн долл. и чиновник на это согласился.

В июне, сразу после передачи первого транша в размере 100 тыс. долл. правоохранители задержали посредников во время получения средств.

Несмотря на скрытый характер действий основного фигуранта, детективам удалось собрать доказательства его причастности к преступлению, что дало основания объявить ему подозрение в августе.

Сейчас один из посредников уже находится на скамье подсудимых. Другой участник схемы и бывший чиновник содержатся под стражей.

К слову, СБУ и НАБУ разоблачили масштабное хищение 102 млн грн на государственном оборонном заводе в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным следствия, руководство предприятия вместе с подрядчиком организовало закупку комплектующих для динамической защиты танков по ценам, которые втрое превышали рыночные.