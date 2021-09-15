Махлевали на всем, где можно: в "Киевавтодоре", "Киевавтодормосту" и нескольких КП проводят обыски

Махлевали на всем, где можно: в "Киевавтодоре", "Киевавтодормосту" и нескольких КП проводят обыски

Во время обысков правоохранители изымают документы по закупкам за средства городского бюджета.

В Киеве правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор", в КП "Киевавтодормост" и в 10 районных КП дорожно-эксплуатационных управлениях города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.



Во время обысков правоохранители изымают документы по закупкам за средства городского бюджета, а также сведения о расходах коммунальных предприятий:

приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;

завышение КП объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);

списания топлива на автомобили, которые по факту не использовались;

использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;

незаконное трудоустройство и выплата зарплаты работникам, которые не работали.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.



Напомним, что в Департаменте здравоохранения КГГА проводили обыски из-за растраты более 6 млн грн при закупке лекарств для онкобольных.

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