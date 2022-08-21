Макаровский Хатико: история собаки, которая пять месяцев ждала своих хозяев (видео)

Семья с тремя дочками чудом убежала через огороды, когда их дом полностью разрушили вражеские снаряды.

Пять месяцев на развалинах дома в Макарове – собака Эля ждала, пока хозяева вернутся из эвакуации.

За собакой, которую не успели забрать с собой, пять месяцев ухаживали волонтеры и соседи. А сама четырехлапая со двора никуда не уходила. Да еще приготовила своим хозяевам сюрприз.

Об этом говорится в сюжете ТСН 21 августа.

"В этом дворе на развалинах дома в Макарове среди воронок российских ракет живет местная Хатико. Это собачка Элька. Волонтер Виталий нашел ее здесь и вместе с соседями все это время ухаживал за собакой, которая осталась без хозяев, но с родного двора некуда. Собака была ранена. Ожог был", — рассказывает корреспондент.

С хозяевами дома волонтер вышел на связь и по телефону все эти месяцы рассказывал им об уцелевшей собаке. Объясняет, почему уехавшая женщина не успела забрать собаку.

"У нее было трое детей. Ей было не до собаки. Она пустила детей перед собой и закрывали их собой, чтобы, если попадет в нее", — рассказывает волонтер.

Элли из Макарова пять месяцев ждала на развалинах дома, пока убегавшие отсюда хозяева под обстрелами вернутся... И она дождалась.

Момент, когда бежали с детьми огородами под обстрелами, мать Виталина вспоминает каждый день. Прямо перед воротами стояла колонна русских танков и вражеские снайперы, а с неба целили вражеские ракеты.

"Мы на огороде были, когда третий залетел, выбегали городами, девушек я вперед отправила, я сказала стреляют за нами, вы вперед, а мама уже как будет, главное, чтобы вы были живы", — рассказывает она.

Украинские военные увидели детей и помогли вырваться из полуокруженного Макарова. Соседа, вышедшего одновременно с ними из дома, россияне расстреляли.

Видеть руины дома для Виталины до сих пор тяжело, говорит, из-за этого уже перенесла два инсульта.

Женщина, одна из детского дома, здесь в Макарове строила свой деревянный дом мечты для трех дочерей. Их она воспитывает сама.

Уцелела одна беседка, именно здесь они нашли свою Элю еще и со сюрпризом.

Женщина говорит, что никогда не забудет, как собака их встретила. Ели плакала.

Пока их жилище разбомблено, временное убежище незнакомые люди предоставили семье в заброшенном доме недалеко от Макарова. Элю с двумя щенками забирают туда.

Напомним, в Калифорнии пес по имени Мэдисон почти месяц ждал своих хозяев, которых эвакуировали из города Парадайс из-за масштабных лесных пожаров.

Читайте также: