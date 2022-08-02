Маковея 2022: что обязательно должно быть в корзине для освящения

14 августа верующие празднуют праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в храмах совершаются богослужения, во время которого освящают корзины с продуктами. Что святят на Маковея — читайте в материале ТСН.ua.
Первый Медовый Спас (Маковея) ежегодно приходится на начало Успенского поста, который продлится до 28 августа, когда верующие будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы. На Медового Спаса обязательно посещают богослужения и несут корзины с продуктами, чтобы освятить их в церкви.
В церковном календаре Маковея называется "День семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара". Но в народе этот праздник носит название "Медовый (Первый) Спас".
Что обязательно святят на Маковея
Среди украинцев с давних времен праздник Маковея (Медовый Спас) считался самым уважаемым днем лета. Еще в древности люди начали освящать в церкви разные продукты. Согласно древним поверьям, Маковея еще называли "Спас на воде", потому что именно в этот день князь Владимир принял крещение. Ранее в день Медового Спаса в Днепре обязательно освящали воду. Эта традиция по-своему сохранилась по сей день. Поэтому люди в корзину для освящения ставят баночку с чистой водой.
Что еще святят на Маковея:
- мак – ведь в этот период начинается активное его созревание;
- душистые букеты из трав и полевых цветов — в народе их еще называют "маковейчиками", издавна считалось, если забыть освятить цветы на Маковея, то хозяйство целый год не будет цвести;
- Мед нового урожая – это давняя традиция, благодаря которой праздник получил еще одно название "Медовый Спас".
"Маковейчик": каким он должен быть
В некоторых регионах Украины "маковейчик" еще называли "каковейка". Как правило, этот букет состоит из астр, гвоздик, бархатцев, васильков, барвинка, колосков пшеницы и разнообразных лекарственных трав (полынь, чабрец, мята, любисток). Обязательно в "маковейчик" добавляют созревшие головки мака.
В древности букет также украшали горохом, фасолью, укропом, небольшими початками кукурузы. Вообще наши предки традиционно освящали овощи, которые обвязывали красной лентой.
После того, как букет на Маковея освящен, с ним нужно пройтись по всему дому, не пропустив ни одного угла. Тогда можно быть уверенным, что следующий год будет урожайным и богатым.
Освященный "маковейчик" ложили за иконами и хранили до следующего Медового Спаса. Верили, что освященные лекарственные травы помогут побороть болезни. А освященные головки мака использовали для украшения дома. Весной этот мак обязательно высевали на огороде.