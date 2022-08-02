Маковея 2022: что обязательно должно быть в корзине для освящения

14 августа верующие празднуют праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в храмах совершаются богослужения, во время которого освящают корзины с продуктами. Что святят на Маковея — читайте в материале ТСН.ua.

Первый Медовый Спас (Маковея) ежегодно приходится на начало Успенского поста, который продлится до 28 августа, когда верующие будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы. На Медового Спаса обязательно посещают богослужения и несут корзины с продуктами, чтобы освятить их в церкви.

В церковном календаре Маковея называется "День семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара". Но в народе этот праздник носит название "Медовый (Первый) Спас".

Что обязательно святят на Маковея

Среди украинцев с давних времен праздник Маковея (Медовый Спас) считался самым уважаемым днем лета. Еще в древности люди начали освящать в церкви разные продукты. Согласно древним поверьям, Маковея еще называли "Спас на воде", потому что именно в этот день князь Владимир принял крещение. Ранее в день Медового Спаса в Днепре обязательно освящали воду. Эта традиция по-своему сохранилась по сей день. Поэтому люди в корзину для освящения ставят баночку с чистой водой.

Что еще святят на Маковея:

мак – ведь в этот период начинается активное его созревание;

– ведь в этот период начинается активное его созревание; душистые букеты из трав и полевых цветов — в народе их еще называют "маковейчиками", издавна считалось, если забыть освятить цветы на Маковея, то хозяйство целый год не будет цвести;

из трав и полевых цветов — в народе их еще называют "маковейчиками", издавна считалось, если забыть освятить цветы на Маковея, то хозяйство целый год не будет цвести; Мед нового урожая – это давняя традиция, благодаря которой праздник получил еще одно название "Медовый Спас".

"Маковейчик": каким он должен быть

Как должен выглядеть букет "маковейчик" на Маковея? / Фото: pixabay.com

В некоторых регионах Украины "маковейчик" еще называли "каковейка". Как правило, этот букет состоит из астр, гвоздик, бархатцев, васильков, барвинка, колосков пшеницы и разнообразных лекарственных трав (полынь, чабрец, мята, любисток). Обязательно в "маковейчик" добавляют созревшие головки мака.

В древности букет также украшали горохом, фасолью, укропом, небольшими початками кукурузы. Вообще наши предки традиционно освящали овощи, которые обвязывали красной лентой.

После того, как букет на Маковея освящен, с ним нужно пройтись по всему дому, не пропустив ни одного угла. Тогда можно быть уверенным, что следующий год будет урожайным и богатым.

Освященный "маковейчик" ложили за иконами и хранили до следующего Медового Спаса. Верили, что освященные лекарственные травы помогут побороть болезни. А освященные головки мака использовали для украшения дома. Весной этот мак обязательно высевали на огороде.