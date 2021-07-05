Макрон и Меркель до сих пор не подтвердили, приедут ли на Крымскую платформу

Макрон и Меркель до сих пор не подтвердили, приедут ли на Крымскую платформу

Россия запугивает правительства других стран, чтобы те не ехали в Киев на учредительный саммит Крымской платформы.

На учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел.

Об этом ТСН.ua рассказал источник в украинских дипломатических кругах.

"Есть 20 подтвержденных визитов. Это будет красиво, такого никогда не было (впервые за восемь лет оккупации Россией Крыма будет основана площадка с деоккупации — авт.). Мы вложили очень много сил в эту историю. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии", — говорит источник.

Однако, по его словам, хотя президент Турции Реджеп Эрдоган и обещал приехать, уже трижды на его визит не присылают ноту. Что касается Франции и Германии, они даже не артикулируют, кто приедет на Крымскую платформу. Глава французского МИД Жан Ив-Ле Дриан вообще сказал, что 23 августа у них заседание правительства, поэтому он сможет приехать 24 августа.

"При этом Россия ходит по посольствам и МИД всех стран, запугивая, чтобы те не участвовали в Крымской платформе. Мы реально видим, как некоторые страны прогибаются перед русскими. Французы, например, стали лидерами в том, чтоб любые упоминания о санкциях убрать из декларации Крымской платформы. Однако хочу подчеркнуть, что неучастие в саммите — это не только плевок в лицо Украины, но и прежде всему украинскому обществу", — подытожил источник ТСН.ua в украинских дипломатических кругах.

Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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