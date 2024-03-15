Макрон может отправить войска в Одесскую область: какие задачи они смогли бы выполнять

По словам эксперта, если бы Макрон действительно отправил свои войска на Одесщину, как пишут французские СМИ, то это бы помогло вывести украинские резервы из региона на фронт.

Если бы французские войска действительно прибыли в Одесскую область, то могли бы взять под контроль оборону портов и контролировать границу с непризнанным Приднестровьем.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, передает "Киев 24".

"Какие бы задачи гипотетически могли выполнять французские войска в Одесской области? Прежде всего, это контроль за одесскими портами для того, чтобы сделать невозможным обстрелы этих объектов. Сейчас Одесса подвергается постоянным обстрелам, в частности "Шахедами", и поражение французских войск "Шахедами" – это уже недружественный акт будет по отношению к Франции, совсем другая может быть реакция. Второе – это контроль границы с непризнанным Приднестровьем", – говорит эксперт.

По его словам, присутствие французского контингента помогло бы забрать из региона украинские войска, стоящие в Одесской области, чтобы исключить гипотетические попытки РФ атаковать эту территорию. Эти войска можно было бы перебросить на фронт в качестве подкрепления на те участки фронта, где в этом нуждается.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

По информации издания Le Monde, Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

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