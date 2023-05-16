Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет, которые позволят "сопротивляться" России

Макрон подчеркнул, что Франция не будет поставлять оружие, которым можно атаковать территорию России.

Французский президент Эммануэль Макрон намекнул, что его страна в скором будущем отправит Украине дальнобойные ракеты.

Об этом он рассказал во время эфира на телеканале TF1.

Также читайте 277 морпехов попали в плен в Мариуполе: одному из руководителей 501 батальона объявлено подозрение

Он не уточнил, о каком типе вооружения идет речь, только сказал, что они позволят "сопротивляться". Также Макрон подчеркнул, что Франция не будет поставлять оружие, которым можно атаковать территорию России.

"Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападающему. Это значит, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию", – сказал он.

В контексте этого вопроса Макрон напомнил, что Франция уже поставила Украине много вооружений, в частности, самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.

Ракета большой дальности Storm Shadow от Великобритании.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил 11 мая, что его государство передаст Украине ракеты Storm Shadow большой дальности. Эти боеприпасы предназначены только для высокоточных ударов. О каком количестве идет речь – неизвестно.

В Москве из-за этого подняли истерику и набросились с угрозами. В МИД РФ заявили, что передача Украине ракет Storm Shadow ведет к "серьезной эскалации".

Читайте также: