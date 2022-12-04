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Макрон поговорит с Зеленским и уменьшение "аппетитов" Путина в Украине: главные новости ночи 4 декабря 2022

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Макрон поговорит с Зеленским и уменьшение "аппетитов" Путина в Украине: главные новости ночи 4 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 декабря 2022 года:

  • США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию — Bloomberg. Читать дальше –>
  • Испанская полиция установила город, из которого присылали письма со взрывчаткой — Reuters. Читать дальше –>
  • Россия намеренно убивает гражданских украинцев и разрушает инфраструктуру Пентагон. Читать дальше –>
  • Путин может снизить свои аппетиты в Украине из-за военных провалов — разведка США. Читать дальше –>
  • Макрон поговорит с Зеленским перед звонком Путину. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2652
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