Макрон поговорит с Зеленским и уменьшение "аппетитов" Путина в Украине: главные новости ночи 4 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 декабря 2022 года:
- США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию — Bloomberg. Читать дальше –>
- Испанская полиция установила город, из которого присылали письма со взрывчаткой — Reuters. Читать дальше –>
- Россия намеренно убивает гражданских украинцев и разрушает инфраструктуру Пентагон. Читать дальше –>
- Путин может снизить свои аппетиты в Украине из-за военных провалов — разведка США. Читать дальше –>
- Макрон поговорит с Зеленским перед звонком Путину. Читать дальше –>
Читайте также:
- Эстония закупит у США шесть установок HIMARS с ракетами дальностью до 300 км.
- Аналитики ISW объяснили, зачем Шойгу встречался с Лукашенко
- В разведке США заявили, что Россия быстро исчерпывает свой запас высокоточных ракет