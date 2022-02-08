Макрон похвалил Зеленского за взвешенность и анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки"

Макрон похвалил Зеленского за взвешенность и анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки"

Президент Франции заверил, что его страна продолжает быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе.

Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".

Об этом французский лидер заявил на брифинге после переговоров.

Макрон отметил хладнокровие украинского президента на фоне военной угрозы со стороны России.

"Я хочу подчеркнуть вашу взвешенность и хладнокровие при такой концентрации войск на границе", — заметил президент Франции, обращаясь к украинскому коллеге.

Макрон заверил, что Франция и Германия будут продолжать играть роль посредника, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

"Мы совместно подтвердили продолжение дискуссии нормандской четверки на уровне лидеров государств", – заявил он.

Также президент Франции напомнил, что на парижском саммите было согласовано решение о немедленных шагах и шагах гуманитарного характера для урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

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