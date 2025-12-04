Макрон предупредил Зеленского о серьезной опасности: детали от Spiegel

Зеленский и Макрон / © Associated Press

Президенту Владимиру Зеленскому следует быть очень осторожным в ближайшие дни. Так президент Франции Эммануэль Макрон предупредил украинского лидера, что США «могут вмешаться в вопрос территорий без предоставления гарантий безопасности».

Об этом сообщает SPIEGEL.

«США могут предать Украину»

Издание приводит высказывания, зафиксированные на стенограмме телефонного разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и президентом Зеленским.

«США могут предать Украину в вопросе территорий без предоставления гарантий безопасности», — говорится в разговоре между европейскими лидерами.

Макрон констатировал, что для Зеленского существует серьезная опасность.

Как отмечают авторы материала, требования России по территориальным уступкам являются одним из самых чувствительных моментов переговоров.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, США ведут игру.

«Они (американцы — ред.) играют в игры. И с вами (украинцами — ред.), и с нами (европейцами — ред.)», — сказал он.

Не остался в стороне и президент Финляндии Александр Стубб.

«Мы не можем оставить Владимира Зеленского с этими ребятами», — отметил он, имея в виду советников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал сказанное Стуббом, подчеркнув необходимость защитить Зеленского.

Отмечается, что кроме Макрона, Мерца, Рютте и Стубба, в конфиденциальном телефонном разговоре между европейскими лидерами в понедельник принимали участие премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Норвегии фон дер Ляен и президент Европейского совета Антонио Коста.

Несколько участников подтвердили, что разговор состоялся. Двое из них заявили, что содержание звонка было точно поставлено в известность, но отказались подтвердить конкретные цитаты, ссылаясь на конфиденциальный характер встречи. Спикер Зеленского заявил, что не будет комментировать никакие детали.

Ранее мы писали о том, что Россия в ближайшее время будет осуществлять информационные операции против Украины. Цель — убедить украинское общество в неизбежности поражения. Речь идет о призывах капитулировать и попытку достижения раскола между военными, властью и гражданскими.

Ожидается, что пик такой активности придется на зиму. В частности, враг хочет повлиять и на дипломатический процесс.

«Компания будет проходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне. Будет сложно, но справимся», — заключил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.