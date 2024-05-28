Макрон считает, что следует разрешить Украине бить по территории России: при каком условии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об ударах по РФ. Он убежден, что Украине следует разрешить атаковать объекты на территории государства-агрессора, с которых запускают ракеты по украинским городам.

Об этом пишет RFI.

"Мы должны позволить им (украинцам – ред.) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты. Военные объекты, с которых нападают на Украину", – заявил Макрон.

Ранее речь шла о том, что удары украинских беспилотников по радиолокационным станциям на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы России.

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