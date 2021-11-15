Макрон в разговоре с Путиным заявил о готовности Франции защищать территориальную целостность Украины

Путин пообещал поговорить о ситуации с мигрантами с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 15 ноября, провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Об этом сообщает французское издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
Телефонный разговор Макрона и Путина длился 1 час. 45 мин. По данным французских изданий, Эмманюэль Макрон выразил Путину сильную обеспокоенность и готовность защищать территориальную целостность Украины из-за развертывания на украинской границе российских войск.
В то же время президент страны-агрессора лишь повторил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти".
По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
"Мы надеемся на то, что этот долгий разговор принесет результаты", — сообщили в Елисейском дворце.
Также у Макрона добавили, что Путин пообещал поговорить о ситуации с мигрантами с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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