Максим Галкин выразил соболезнования родным погибших в Одессе и эмоционально осудил власть России

Российский юморист Максим Галкин выразил соболезнования родным погибших в результате ракетного удара российскими войсками по Одессе.

Шоумен записал новое видеообращение, в котором эмоционально осудил действия властей РФ.

"Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день восхождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Гибнет семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как? Объясните мне. Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будни, не только в праздники. Ну вы одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире. Вы приезжаете и везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснение, что потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинское ПВО сбило эти ракеты. То есть, не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо?" – говорит в видео Галкин.

Также артист объяснил, что в этот раз под постом закрыл комментарии, чтобы боты не зарабатывали на нем деньги:

"Я отключаю комментарии, потому что достаточно уже комментаторы с фабрики троллей заработали денег на моих постах. Я сначала не мог понять, почему они пишут такие длинные комменты, а потом узнал, что они получают пословно свои копеечки. Это ж как надо быть неуверенным в мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они делали вид, что народ и власть едины", — сказал Галкин.

Шоумен подчеркнул, что на руках россиян куча крови убитых украинцев, от которой им никогда не отмыться:

"В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все — не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших. Светлая память", — сказал Галкин.

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