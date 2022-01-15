"Максимум +7": в Сети родители школьников жалуются, что дети мерзнут в холодных классах

"Максимум +7": в Сети родители школьников жалуются, что дети мерзнут в холодных классах

Во многих школах Украины, по комментариям родителей, дети просто мерзнут.

Родители украинских школьников обсуждают температуру в классах. Многие из них жалуются, что их дети учатся в холодных помещениях.

Дискуссия возникла в группе "Батьки SOS".

Тему подняла пользовательница Сети, которая подписана как Ева Борисовская, жительница Кривого Рога. Она написала, что вот уже неделю дети учатся в классе, где температура воздуха составляет +14.

"В школе №7 (г. Кривой Рог) у детей в классе температура +14 в течение недели. На горячую линию отправлен запрос, ответа нет, всю неделю у детей +12 утром и +14 в обед. Куда звонить?", — спросила советы женщины.

Ей подсказали сначала обратиться к администрации школы, а затем к руководству города.

Оказалось, что подобная ситуация во многих школах в разных регионах Украины:

Да у Вас это жарко. Кировоградская область максимум +7-10 уже много лет, никакие горячие линии не помогут.

У нас так же в классе, детей в школу не пускаем.

+8 не хотите! Это когда на улице плюсовая температура, а вы плачете +14.

Школа №48 Кривой Рог, позавчера было +10.

Чернигов. Школа №28 11°-14° всю неделю.

В Ровенской школе тоже температура желает быть лучше, но лапшу вешают, что насосы слабенькие, то есть раньше были в норме, а теперь стали слабеньки.

В комментариях родители отметили Министерство образования и науки Украины, поэтому надеются, что там обратят внимание на отопление в школах и посодействуют в решении этой проблемы.

Напомним, что в Светловодске дети сидят дома, потому что в школах нечем кормить. В городском управлении образования своевременно не провели тендеры на закупку продовольствия.

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